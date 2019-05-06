بالوثيقة.. مكتب عبد المهدي يكشف عدد القوات الأجنبية ومدة بقائها في العراق

2019/05/06 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية-كلكامش برس؛ اجاب مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على سؤال النائب عن كتلة السند الوطني فالح الخزعلي عن عدد القوات الأجنبية المتواجدة في البلاد وماهي صفة تواجدهم واعلامنا عن المدة الزمنية لبقائهم في العراق.

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