النجيفي يدعو “شعب نينوى” إلى الدفاع عن حقه بعد اخفاق البرلمان بذلك

2019/05/06 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية-كلكامش برس؛ دعا رئيس تحالف متحدون اسامة النجيفي، الاحد، “شعب نينوى” إلى الدفاع عن حقه في الحياة بعدما أخفق مجلس النواب في حماية نينوى من سرطان الفساد، حسب تعبيره.وقال النجيفي، في تغريدة على “تويتر”، إن “مجلس النواب أخفق في حماية نينوى من سرطان الفساد، والدور الآن على شعب نينوى بالدفاع عن حقه في الحياة الحرة والكريمة في عراق آمن ولا يغير الله مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم فلا ترضوا بما يراد لكم من سوء والأيام دول”.

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