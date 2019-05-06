2019/05/06 | 10:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اخماد حريق ابو نؤاس في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: U9FfTumXtBg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اخماد حريق ابو نؤاس في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اخماد حريق ابو نؤاس في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).