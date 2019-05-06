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بالوثيقة.. مكتب رئيس الوزراء يكشف عدد القوات الاجنبية في العراق


بالوثيقة.. مكتب رئيس الوزراء يكشف عدد القوات الاجنبية في العراق
2019/05/06 | 10:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالوثيقة..

مكتب رئيس الوزراء يكشف عدد القوات الاجنبية في العراق

العراق

بالوثيقة..

مكتب رئيس الوزراء يكشف عدد القوات الاجنبية في العراق

الاثنين 6 مايو 2019 - 9:51

القوات الاجنبية في العراق

الوثيقة..

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