2019/05/06 | 10:00

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بالوثيقة..



مكتب رئيس الوزراء يكشف عدد القوات الاجنبية في العراق

العراق

بالوثيقة..



مكتب رئيس الوزراء يكشف عدد القوات الاجنبية في العراق

الاثنين 6 مايو 2019 - 9:51

القوات الاجنبية في العراق

الوثيقة..

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