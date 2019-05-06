التخطيط تباشر بإجراءات التعداد السكاني

2019/05/06 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال وزير التخطيط، نوري صباح الدليمي، في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية ان" وزارﺗﻪ ﺑﺎﺷﺮت باﻻﺟﺮاءات اﻟــﻔــﻨــﻴــﺔ ﻷﻧــﺠــﺎح اﻟــﺘــﻌــﺪاد اﻟــﻌــﺎم ﻟــﻠــﺴــﻜــﺎن المزمع اﺟـــــﺮاؤه ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد اﻟــﻌــﺎم 2020"، مبينا انه" ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﺪاد".واضاف الدليمي انه" سيتم اﺟــــــﺮاء زﻳــــــﺎرة لمصر قريبا ﻟــﻼﻃــﻼع ﻋــﻠــﻰ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﺑــﻌــﺪﻫــﺎ اﺟــــﺮاء اﻟــﺨــﻄــﻮات اﻟــﻔــﻌــﻠــﻴــﺔ ﻻﻧــــﺠــــﺎح اﻟــــﺘــــﻌــــﺪاد"، مؤكدا ان "وزارﺗــــــﻪ ﻋـــﺎزﻣـــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻗــﺎﻣــﺘــﻪ ﺑــﻤــﻮﻋــﺪه المحدد وﺳﻴﺸﻤﻞ ﺟــﻤــﻴــﻊ المـﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺎت ﺑــﻀــﻤــﻨــﻬــﺎ اﻗــﻠــﻴــﻢ ﻛــﺮدﺳــﺘــﺎن اﻟﻌﺮاق".انتهى..م.ر

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