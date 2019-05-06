التخطيط تباشر بإجراءات التعداد العام للسكان

2019/05/06 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الاثنين، عن مباشرة الوزارة الإجراءات الفنية للتعداد العام للسكان المزمع اجراؤه في البلاد العام 2020.وقال الدليمي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “وزارة التخطيط باشرت الاجراءات الفنية لأنجاح التعداد العام للسكان المزمع اجراؤه في البلاد العام 2020، بعد ان تم تشكيل الهيئة العليا للتعداد برئاسته”.وكشف الدليمي […]

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