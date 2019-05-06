عبدالله الخربيط : رئيس البرلمان سيعلن عن حزبه الجديد بعد شهر رمضان المبارك

2019/05/06 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو مجلس النواب عن تحالف المحور عبد الله الخربيط ان” رئيس البرلمان محمد الحلبوسي سيعلن عن حزبه الجديد بعد شهر رمضان المبارك”.وقال الخربيط في تصريح لـه ان ” رئيس البرلمان بدأ ، منذ فترة ليست بالقصيرة ، الاعداد لهذا الحزب لم يسمه وسيتم الاعلان عنه خلال الفترة المقبلة بعد شهر رمضان المبارك”.واضاف […]

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