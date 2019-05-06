المرجعين الحكيم والفياض يعلنان عدم ثبوت الرؤيا والنجفي يعلن اليوم الاثنين اول أيام شهر رمضان

2019/05/06 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتبا المرجعين محمد سعيد الحكيم ومحمد إسحاق الفياض عدم ثبوت الرؤيا الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك اليوم الاثنين واعتبار الثلاثاء اول ايّام الشهر الفضيل.وأعلن مكتب المرجع الديني بشير النجفي من جانبه تحقق الرؤيا الشرعية له باعتبار اليوم الاثنين اول ايّام شهر رمضان المبارك.يذكر ان غالبية مراجع الدين في النجف قد اعلنت الثلاثاء […]

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