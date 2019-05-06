مفتشية الداخلية: سرقة الحديد أكبر ملفات الفساد التي نحقق بها

2019/05/06 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مفتش عام وزارة الداخلية جمال الأسدي، الاثنين، أن ملف سرقة الحديد يعتبر أكبر الملفات التي تعمل الوزارة على التحقيق بها، كاشفا عن تعرض المفتشية الى ضغوط وتهديدات بهذا الخصوص.وقال الاسدي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “محققي المفتشية يحققون حاليا في قضية فصل قطعة ارض عن عقار كبير […]

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