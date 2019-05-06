زراعة كربلاء تعلن تسويق اكثر من 4400 طن من الحنطة والشعير

2019/05/06 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت مديرية زراعة في كربلاء، اليوم الاثنين، عن تسويق مزارعي الحنطة اكثر من 4400 طن من محصولي الحنطة والشعير الى منافذ التسويق في

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