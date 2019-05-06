عبد المهدي يتسلم طلباً بإقالة 4 وزراء خالفوا

2019/05/06 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، اليوم الأثنين، عن تسلم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي طلبا بإقالة أربعة وزراء لمخالفتهم شروط "الاستيزار".

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