مفتش عام الداخلية: ضبط مواد متفجرة واسلحة واعتدة في دار زراعي جنوبي بغداد

2019/05/06 | 10:19

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، الإثنين، 06 أيار، 2019، ضبط مواد متفجرة واسلحة واعتدة ف...





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