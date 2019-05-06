اسعار العملات الاجنبية والمعادن لهذا اليوم

2019/05/06 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفةسعر بيع للدولار = 120.500

سعر شراء للـدولار = 119.500

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 111.93دولار

الباوند السعر العالمي : 100 باون = 131.16 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 599.65 ليرة تركية

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1281.93 $

سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 69.47 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 60.58 دولار

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