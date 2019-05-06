الحشد يطهر 10 قرى ضمن عملية الجزيرة

2019/05/06 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي، من تطهير10 قرى ومئات الكيلو مترات من الصحراء ضمن عملية تفتيش جزيرة صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان، إن "الحشد الشعبي تمكن من انجاز المهام الموكلة اليه ضمن عمليات تفتيش وتطهير جزيرة صلاح الدين، مبينا أنه نجح في تطهير 10 قرى وهي، قرية مالحة الفاح ومعسكر ام المعارك وقرية ابو درج وقرية صدعان وقرية مصطفجات وقرية رغلان وقرية طميشات وجسر السكريات وقرية ام القارب وقرية ام طبوك.

وأضاف، أن "الحشد الشعبي تمكن ايضا من تطهير مئات الكيلو مترات من الصحراء خلال العملية".



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