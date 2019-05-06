ضبط مواد متفجرة واسلحة واعتدة في دار زراعي بمنطقة النهروان في بغداد

2019/05/06 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فريق عمل مشترك من مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ومديرية مكافحة المتفجرات من ضبط مواد متفجرة (C4) وأسلحة وأعتدة في باحة إحد الدور الزراعية بمنطقة النهروان في بغداد.وتمت العملية حسب بيان لمكتب المفتش العام بناء على ورود معلومات خاصة عن وجود مواد متفجرة وأسلحة واعتدة مخبأة في أحد الدور الواقعة ضمن الأرضي الزراعية […]

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