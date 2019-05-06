برلمان اقليم كردستان يصوت على تفعيل رئاسة الاقليم .. الاربعاء

2019/05/06 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد برلمان اقليم كردستان، يوم الاربعاء المقبل، جلسته الاعتيادية للتصويت على مشروع قانون اعادة تفعيل مؤسسة رئاسة الاقليم .ونقل موقع الاتحاد الوطني الكردستاني عن عضو كتلة الاتحاد الوطني في برلمان اقليم كردستان سركو آزاد قوله اليوم الاثنين:”من المنتظر ان يعقد برلمان كردستان جلسته الاعتيادية يوم الاربعاء المقبل للتصويت على مشروع قانون تفعيل مؤسسة رئاسة […]

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