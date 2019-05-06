سريلانكا تكتشف معسكرا ضخما لـ”داعش”

2019/05/06 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … اكتشفت الشرطة السريلانكية، معسكرا يمتد على مساحة 10 أفدنة ببلدة كاتانكودي في شرق البلاد، يعتقد أن الإرهابيين الذين لهم صلات بهجمات عيد القيامة، كانوا قد تدربوا فيه على إطلاق النار وصنع القنابل.وذكرت قناة سكاي نيوز في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ إن ” المعسكر يقع في منطقة سكنية فقيرة على مشارف البلدة […]

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