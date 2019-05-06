مجلس البصرة يرفض قرار الداخلية نقل 25 % من الضباط والمنتسبين في شرطة المحافظة إلى محافظات اخرى

2019/05/06 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض مجلس محافظة البصرة قرار وزارة الداخلية نقل 25 % من الضباط والمنتسبين في قيادة شرطة البصرة إلى محافظات أخرى ، فيما بين إن قرار النقل يسبب إرباكا امنيا في المحافظة.وقال رئيس المجلس صباح البزوني في تصريح صحفي :” ان المجلس يرفض نقل المنتسبين من المحافظة الى المحافظات الأخرى بصفته الممثل الشرعي ” ، […]

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