البيطرة تعلن تطابق نتائج فحوصاتها الخاصة بمرض انفلونزا الطيور في البصرة

2019/05/06 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]أعلنت دائرة البيطرة إحدى تشكيلات وزارة الزراعة عن تطابق نتائج فحوصاتها الخاصة بمرض انفلونزا الطيور عالي الامراضية المشخصة في محافظة البصرة مع فحوصات المختبرات المرجعية المعتمدة عالمياً في العاصمة البريطانية لندن.

وذكر مدير عام دائرة البيطرة صلاح فاضل عباس في بيان، انه "سبق وان أعلنت دائرة البيطرة عن تسجيل إصابة واحدة جديدة بمرض انفلونزا الطيور عالي الامراضية [H5N8] في أسواق بيع الطيور الحية في مدينة البصرة".وأضاف، انه "تم تشخيص الاصابة في مختبرات دائرة البيطرة المركزية وارسلت نماذج لغرض التاكيد الى المختبرات المرجعية المعتمدة عالميا من قبل منظمة الصحة الحيوانية العالمية OIE في لندن/ مختبر ويبرج Weybridge وجاءت النتيجة مطابقة لفحوصاتنا".ولفت الى انه "وفي نفس الوقت أجرى أختبار اخر لغرض التحليل الجيني للفايروس والذي اتضح انه قريب من الفايروس الذي اجتاح اوربا وروسيا والشرق الاوسط لكنه اكثر قربا من الفايروس المعزول في مصر والكيان الاسرائيلي ، حيث تم تثبيت [CLADE] عشيرة الفايروس وهي [ 2.3.4.4b] المختلف عن عشيرة الفايروس المعزول عام 2016".وأكد عباس "سيطرة الدائرة على بؤرة الاصابة في المحافظة بتظافر جهود العاملين في المستشفى البيطري التعليمي في البصرة وسرعة تعاملهم في احتواء الاصابة مطمئنا المواطنين بعدم وجود أي إصابة في العراق والبصرة على وجه الخصوص".

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