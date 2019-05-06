اختيار 14 لاعبا لتمثيل منتخب اليد في البطولة الرباعية بأذربيجان

2019/05/06 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد ظافر صاحب عن استدعاء 14 لاعبا للالتحاق بتجمع اللاعبين تحضيرا للمشاركة في البطولة الودية الرباعية

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