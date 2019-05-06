طقس أول أيام شهر رمضان في العراق ودرجات الحرارة

2019/05/06 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس للأيام الأولى من شهر رمضان في العراق ودرجات الحرارة.

وذكرت الهيأة في بيان ان "المنطقة الوسطى والجنوبية ستشهد اليوم الاثنين طقساً صحواً مع قطع من الغيوم، فيما تشهد المنطقة الشمالية طقساً غائماً جزئيا، مع فرصة لتساقط زخات مطر خلال الليل ودرجات حرارة عظمى تبلغ الـ33 مئوياً".وأضافت أن "المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية ستشهد يوم غد الثلاثاء طقساً صحواً الى غائم جزئي ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً بضع درجات عن اليوم السابق".وأشار البيان الى ان "مناطق البلاد ستشهد يوم الأربعاء المقبل، طقسا غائما جزئيا واحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحيانا، فيما درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق".وعن طقس يوم الخميس المقبل توقعت الهيأة، أن "تشهد المنطقة الشمالية والجنوبية، طقسا غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة ودرجات حرارة مشابهة لليوم السابق، فيما ستشهد المنطقة الوسطى انخفاضا في درجات الحرارة عن اليوم السابق".ولفت البيان الى، أن "المنطقتين الشمالية والجنوبية، ستشهدان الجمعة طقساً غائماً جزئيا مع تساقط زخات مطر خفيفة ودرجات حرارة مشابهة لليوم السابق، فيما ستشهد المنطقة الوسطى انخفاضاً في درجات الحرارة عن اليوم السابق".انتهى

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