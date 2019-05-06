2019/05/06 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ ليفربول في مهمه صعبه امام برشلونة يوم الثلاثاء

06/05/2019 10:02:00 AM |

عدد القراءات : 1

واع/بغداد/متابعة

ستكون مهمه صعبه على المستضيف يورجن كلوب وخصوصا انه خسر امام برشلونة في المبارة السابقة في تصفيات نصف نهائي دوري ابطال اوربا .

وسيحاول الريدز تجاوز سقوطه غير المتوقع بثلاثة أهداف لصفر في كامب نو في ليلة قال فيها النجم الأرجنتيني الكلمة الأخيرة، بثنائية رائعة في مرمى أليسون، وأداء أروع.ولا تعكس النتيجة أبداً مجريات اللقاء، حيث سيطر ليفربول وهدد مرمى برشلونة في أكثر من مناسبة ضاعت بسبب العارضة في فرصة صلاح، أو الرعونة في فرصة ماني، أو تدخلات أندريه تير ستيجن في أكثر من مرة لتسديدات من ميلنر، ماني، وصلاح…3.



قوة ليفربول في آنفيلد:

ليفربول كان قوياً على أرضه للغاية هذا الموسم.



وأطاح بأندية كبيرة في إنجلترا، و أوروبا، كمانشستر يونايتد ، باريس سان جيرمان ، بايرن ميونخ ، تشيلسي.لم يخسر ليفربول حتى الآن مباراة أوروبية على أرضه، وسجله في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه هو أحد الأسباب المباشرة التي تجعلهم الآن ينافسون على لقب الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.

لا شك أن إرنيستو فالفيردي سيكون حذرًا من سجل ليفربول على أرضه ، وعلى الرغم من امتلاكه لميزة ثلاثة أهداف ذهاباً، إلا أنه لن يخاطر أبداً ضد “الريدز” ، وذلك ببساطة لأن رجال يورجن كلوب أقويا جداً في معقلهم.

2.



قدرة على حرمان برشلونة من الاستحواذ:

جوردي ميستري نائب رئيس برشلونة : لا يمكن التشكيك في الجودة التي يمتلكها بوجبا و صلاح وهازارد ،، هم لاعبون من مستوى عالي جدًا ولكن ليس كل من يمتلك جودة عالية ونحبهم سيأتون إلى برشلونة.

إذا نظرنا إلى إحصائيات المباراة الأولى ، أنهى ليفربول اللقاء بنسبة استحواذ أعلى 52.5٪ على الكرة وهي إحصائية مثيرة للاهتمام عندما نتحدث عن اللعب ضد برشلونة في كامب نو.من النادر جدًا أن يتفوق فريق في الاستحواذ على برشلونة في معقله.



ليس ذلك فحسب .





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/ ليفربول في مهمه صعبه امام برشلونة يوم الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/ ليفربول في مهمه صعبه امام برشلونة يوم الثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).