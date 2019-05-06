الشرطة السريلانكية تعلن عن اكتشاف معسكرا يعتقد ان ارهابي يوم القيامة تدربوا فيه

2019/05/06 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت الشرطة السريلانكية، اليوم الاثنين ، عن اكتشافها معسكرا على مساحة 10 أفدنة ببلدة كاتانكودي في شرق البلاد، يعتقد أن الإرهابيين الذين لهم صلات بهجمات عيد القيامة، كانوا قد تدربوا فيه على إطلاق النار وصنع القنابل.

ويقع المعسكر في منطقة سكنية فقيرة، على مشارف البلدة التي هي مسقط رأس زهران هاشم، الذي يعتقد بأنه أدى دورا رئيسيا في التدبير للهجمات التي وقعت يوم 21 أبريل.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي المسؤولية عن التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق، وأسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا.

ويحيط المنطقة التي يقع بها المعسكر برج مراقبة من 4 طوابق وأشجار مانغو وحظيرة دجاج وسقيفة للماعز.

وقال ضابط شرطة كبير في منطقة باتيكالوا طالبا عدم نشر اسمه: “أرادوا أن يجعلوا هذا المكان يبدو عاديا.



إذا جاء أحد ليرى فسيبدو المكان مثل مزرعة.



ولكن ما كانوا يفعلونه هو إرهاب”.

وقال الضابط إن الشرطة عثرت على ثقوب ناجمة عن أعيرة نارية في الجدار الواقع على أحد جانبي المكان، بالإضافة إلى أنابيب طويلة يعتقد أنها تحوي قنابل.

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