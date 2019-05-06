2019/05/06 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، الاثنين، ان يشهد شهر رمضان تغيرات واضحة في الخارطة السياسية من خلال ذهاب بعض اطراف الاصلاح الى البناء ومجئ بعض اطراف البناء الى الاصلاح.

وقال الزيادي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك بعض الكتل السياسية تحدثت عن خيارات الذهاب الى المعارضة وهو امر طبيعي وصحي بالعملية الديمقراطية"، لافتا الى ان "جميع مايطرح هو عبر الاعلام دون ان توجد مواقف وخطوات رسمية بهذا الشأن".واضاف الزيادي، أن "الوضع الرسمي للكتل مازال كما هو ولايوجد اي تغيير، فالاصلاح والبناء مازال كل طرف محافظا على كتله واعضاءه ولاتوجد اي انشقاقات او انتقالات رسمية"، مرجحا ان "يشهد شهر رمضان تغيرات واضحة في الخارطة السياسية وستظهر احزاب وكيانات جديدة وقسم من الاصلاح سيذهبون الى البناء وقسم من البناء سيأتون الى الاصلاح".

وكان النائب عن تحالف النصر فالح الزيادي كشف، الثلاثاء 30 نيسان 2019، عن حراك برلماني لتشكيل كتلة جديدة لتنسيق العمل داخل البرلمان بغية تصحيح مسار العملية السياسية قد تضم قرابة المئة نائب، مشيرا الى انها لن تكون كتلة سياسية كباقي الكتل بل هو تقارب برلماني لتصحيح المسار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: شهر رمضان سيشهد تغيرات واضحة بالخارطة السياسية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: شهر رمضان سيشهد تغيرات واضحة بالخارطة السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).