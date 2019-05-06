النفار وأبو طبلة والغبقات.. عادات يقتصر ظهورها في رمضان بالدول العربية

2019/05/06 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتباين مظاهر شهر رمضان في الدول العربية في الكثير من العادات والتقاليد، إلا أنها تتوافق في الجوانب الدينية والعبادة.

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