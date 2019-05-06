بوساطة مصرية.. عودة الهدوء الى غزة وانباء عن اتفاق لوقف إطلاق النار

2019/05/06 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصرح مسؤول فلسطيني وصفته وكالة رويترز بالمطلع بأن "تفاهم وقف إطلاق النار يبدأ اليوم الاثنين".وأكد مصدر مصري اشترط عدم ذكر اسمه بينما رفض الجانب الإسرائيلي التعليق، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.في غضون ذلك، ارتفع عدد القتلى من الجانبين، بعد ثلاثة أيام من العنف عبر الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.انتهى...س ح

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