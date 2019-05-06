فنزويلا تدعو واشنطن للدخول في حوار واحترام القانون الدولي

2019/05/06 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان صدر عنها عقب لقاء وزير خارجيتها بنظيره الروسي، سيرغي لافروف" هذه لحظة للحوار، للحل السليمي، للعودة إلى احترام القانون الدولي والعلاقات الثنائية".واضاف بيان الوزارة، ان" أولئك الذين يقدمون المشورة للحكومة الأمريكية في المسائل الأمنية، يقودون البلاد إلى متاهة بلا مخرج، بلا أي إمكانية للبحث عن مخرج".وبحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الفنزويلي، خورخي أرياس، أمس الأحد، الضغوط الخارجية المتزايدة على كاراكاس والخطوات الاستفزازية للمعارضة.وتشهد فنزويلا حاليا أزمة سياسية تصاعدت منذ يناير الماضي، بعد إعلان رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، خوان غوايدو، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.انتهى..م.ر

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