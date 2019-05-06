الاعلان عن قائمة اولية للمنتخب الوطني من 33 لاعباً

2019/05/06 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني بكرة القدم الصربي ستريشكو كاتانيتش، القائمة الاولية تحضيرا لوديتي تونس وليبيا الشهر المقبل ومن الممكن ان تسبقها ودية صربيا التي ستحتضنها البصرة في الاول من حزيران المقبل .وضمت القائمة 33 لاعباً وهم كل من: جلال حسن ومحمد حميد ومحمد صالح وعلي كاظم لحراسة المرمى وعلاء مهاوي وسامح سعيد […]

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