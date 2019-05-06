2019/05/06 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلام الأمني لـ"واع": قتل 15 ارهابياً وتدمير عجلتين مفخختين والاستيلاء على كمية من المعدات خلال عملية "اسود الجزيرة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/06 | 22:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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