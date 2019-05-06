صالح يتبادل التهاني مع نظرائه من الدول العربية والإسلامية

2019/05/06 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كبكامش برس؛ تبادل رئيس الجمهورية برهم صالح التهاني مع عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة والصديقة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.ونقل مكتب صالح عنه في بيان انه “أعرب خلال المكالمات الهاتفية، مع اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الجمهورية الاسلامية حسن روحاني”.

وتابع ان من بين الرؤساء ” امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر و العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، و امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة، وولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن خالص تهانيه و تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم بمزيد من التقدم والازدهار، داعياً الله عز وجل أن يسبغ على جميع المسلمين في هذا الشهر الفضيل مزيداً من الخيرات والبركات، وان يعم فيه الاستقرار والسلام كافة بلاد المسلمين”.

وختم “بدورهم هنأ أصحاب الجلالة والفخامة والسمو سيادة الرئيس بحلول شهر الخير والطاعة، معربين عن خالص تهانيهم واطيب تمنياتهم لسيادته، داعين العلي القدير ان يمن على الشعب العراقي بالعزة والرفعة والسؤدد”.

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