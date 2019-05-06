2019/05/06 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، بدأ في إخبار لاعبيه بمستقبلهم مع النادي “الملكي”.وبحسب الصحيفة الإسبانية واسعة الانتشار، فإن أول من علموا بأمر مستقبلهم، كانوا ثلاثة لاعبين هم: الويلزي غاريث بيل، والإسبانيان ماركوس لورنتي وداني سيبايوس، وذلك قبل جولتين من نهاية الموسم الجاري.وأضافت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل سيبقى “غاريث بيل” مع ريال مدريد؟) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل سيبقى “غاريث بيل” مع ريال مدريد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).