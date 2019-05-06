2019/05/06 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HOxrfJIEdn8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هوشيار زيباري: موضوع عدد قوات التحالف في العراق هو موضوع ضمن التوترات الأميركية الإيرانية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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