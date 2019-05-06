تعرف على نتائج العملية العسكرية في صلاح الدين (صور)

2019/05/06 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، عن نتائج العمليات الجارية في جزيرة صلاح الدين.وقالت الخلية في بيان صحافي، ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات الجزيرة وخلال عملية تفتيش مستنقعات "سنيسله وبصاله والكزيز" التي كانت من ثلاثة محاور تمكنت من قتل ٨ ارهابيين وتدمير ١٧ وكرا تحتوي احزمة ناسفة وعبوات، كما تمكنت من تفجير عجلتين مفخختين، فضلا عن خمس عجلات للارهابيين و١٠ دراجات نارية، في حين تمكنت القوة ذاتها من محاصرة ٥ ارهابيين انتحاريين وقتلهم جميعاً.

من جانبها تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين والقطعات الملحقة وبإسناد طيران الجيش وخلال اليوم الثاني والاخير من عمليات تفتيش وتطهير جزيرة غرب تكريت ومن محاورها الثلاثة، من العثور على وكر للارهابيين احتوى على ١١ حزاماً ناسفاً و١٦ عدة تفجير مختلفة، و٥ رمانات قاذفة ضد الاشخاص، وقاعدة صواريخ كاتيوشا صنع محلي و٣ أجهزة آي باد و٧ اجهزة موبايل مختلفة الانواع، فضلا عن ١٠ تايمر تفجير وبندقية AK مستهلكة وجهاز لاسلكي و٧٠ قطعة شريط لاصق و فراش منام سفري ولفة سلك نحاس بطول(٨٠٠متر) و (٢٠٠) قداحة كهربائية ومواد أخرى، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا، في غضون ذلك تمكنت القوة ذاتها من العثور على (٢٥٠) رمانة يدوية مربوطة وموضوعة داخل "مجمدة" لاستخدامها مصائد المغفلين، وقد تم تفجيرها بالكامل دون حادث يذكر.

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