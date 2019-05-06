صلاح عبد الرزاق للعهد: عبد المهدي مايزال يتعرض لضغوط

2019/05/06 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

- الداخلية والدفاع ستبقى مشكلة دائمة في الحكومة الحالية .

- مازلنا في اطار المحاصصة رغم الشعارات .

- لا اصدق بمن يقولون بدعم عبد المهدي .

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