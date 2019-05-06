مسيحيو سهل نينوى ومغتربيها يحتفلون بتذكار شير الربان هرمزد في بلدة القوش

2019/05/06 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل توافد الآلاف من المسيحيّين إلى ألقوش للإحتفال بتذكار شير الربّان هرمزد في بلدة ألقوش ، هذا التذكار يمثّل إحتفالية مهمّة لدى أهالي ألقوش وأهالي سهل نينوى الجنوبي.تجتمع الوفود كلّها قرب الدير ، وبعد زيارة الدير يذهبون للتجوّل في أنحاء الدير ويحتفلون بجانب الدير ، ويجلبون معهم الطعام ، […]

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