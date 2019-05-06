اللجنة الزراعية في ميسان توجة بنقل الحبوب الى سايلوات البصرة ..

2019/05/06 | 22:48

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/ ..وجه رئيس اللجنة العليا للزراعة في محافظة ميسان، نائب محافظ ميسان وائل الشرع بتحويل بعض الفلاحين والمزارعين الى محافظة البصرة من اجل التخفيف على الازدحام الحاصل في ميسان.

وقال بيان عن مكتب الشرع،الأثنين، تلقت (المستقلة) نسخة منه ” ان نائب المحافظ اجتمع اليوم مع رئيس اللجنة الزراعية والموارد المائية ورئيس لجنة انعاش الاهوار ورئيسة لجنة التجارة والمالية في مجلس المحافظة وممثل مديرية الامن الوطني ومدير ومدير زراعة ميسان ومدير التخطيط في مديرية زراعة ميسان المصرف الزراعي ورئيس الجمعيات الفلاحية في المحافظة ومدير السايلو ومدير سايلو البناكر وتم مناقشة السبل من اجل استلام المحاصيل الزراعية من المزارعين ،مشيرا الى انة تمت مناقشة الية استلام عدد السيارات كل حسب الوحدة الادارية .



وموعد بداية دوام الموظفين وخصوصا الفاحصين .

وأوضح البيان الى تحويل عدد من فلاحي الشعب الزراعية من سايلوات العمارة الى محافظة البصرة من أجل تخفيف الزخم في ميسان ، منوها الى رفع تقرير الى اللجنة الزراعية بأعداد السيارات المستلمة والمرفوضة يوميا , واشراك ومتابعة انسيابية عملية التسويق وحسم المشاكل ان وجدت.

البيان أكد أن الحضور خرجوا بآلية تساهم في الخروج من الأزمة وتخدم المحافظة والمزارعين

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