واشنطن بوست: اذا حاولت طهران اغلاق مضيق هرمز ستواجه هجوما أميركيا بلا هوادة

2019/05/06 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تساءلت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير لها ماذا سيحصل إذا نفذت إيران تهديداتها، وأغلقت مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

وقالت الصحيفة إن التحذير الأميركي الأخير يتضمن قوة لا هوادة فيها ضد إيران، اذا حاولت طهران إغلاق مضيق هرمز الرابط بين الخليج العربي وخليج عمان، من خلال نشر سفنها الحربية أو زراعة ألغام التي يستلزم نزعها شهورا عديدة.

واشارت الصحيفة الى أن عرض الطريق الملاحي في أضيق نقطة بمضيق هرمز ميلان فقط، مبينة أن الجيش الأميركي لديه مواطئ قدم واسعة في المنطقة، بما في ذلك مقر الأسطول الخامس في البحرين.

وأضافت أن اغلاق مضيق هرمز يعني انخفاض إمدادات العالم من شحنات النفط المصدرة فجأة بنحو ثلاثين بالمئة.

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