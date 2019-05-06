2019/05/06 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ طلب عاجل بإحالة ملف معتصمي شبكة الاعلام الى المستشارين

06/05/2019 22:43:00 PM |

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واع/ بغداد/م.ا

أعلنت لجنة الثقافة والاعلام النيابية، الاثنين، عن تقديم طلب عاجل الى هيئة رئاسة البرلمان لصياغة قانون بتعيين معتصمي شبكة الاعلام العراقي.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، إن "لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار النيابية بحثت مع مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي ورئيسها ومفتشها العام آخر مستجدات قضية المعتصمين من موظفي الملاك المؤقت فيها".

واضاف, أن "الاجتماع ناقش سبل تشغيل المطابع التابعة للشبكة بهدف تبادل المنفعة مع الوزارات الاخرى، بالاضافة الى ملفات الفساد في مكتب المفتش العام والالتزام بالعمل المؤسساتي وعدم الانصياع للارادات الخارجية", موضحا, أن "رئيسة اللجنة سميعة الغلاب اكدت على ضرورة التوافق بين ادارة الشبكة ومجلس امنائها من جهة والمفتش العام من جهة اخرى للوقوف على جميع الاشكاليات وحلحلتها"، داعية الى "الانسجام والمساندة فيما بينهما، ووجوب دعم عمل المفتش لانجاح العمل ورسم الخارطة الصحيحة لسياسة محاربة الفساد".

وذكر البيان أن "نائب رئيس اللجنة السيد حمدالله الركابي التقى بالمعتصمين من موظفي الملاك المؤقت في الشبكة واعلامهم اخر المستجدات حيث بين لهم ان اللجنة طلبت وبشكل عاجل من هيئة الرئاسة احالة قضيتهم الى المستشارين لاعداد صيغة قرار نيابي يصوت عليه في البرلمان يلزم الحكومة بتعيينهم وانهاء معاناتهم"، مشيرا الى ان "اللجنة تنتظر منذ مدة طويلة لقاء السيد رئيس مجلس الوزراء لطرح عدد من القضايا امامه من بينها قضية المعتصمين".

وبينت "رئيس واعضاء اللجنة ان الاعتصامات والتظاهرات حق كفله الدستور ، بشرط عدم احداث خلل بالنظام العام او الاساءة الى المؤسسات الحكومية وعرقلة اداء اعمالها اليومية".

ت/م.م

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