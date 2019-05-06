المكسيك تعلن فقدان الاتصال بطائرة شمالي البلاد

2019/05/06 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت وزارة المواصلات المكسيكية أن طائرة ركاب كانت تنفذ رحلة من مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية إلى مدينة مونتيري شمال المكسيك، لم تصل إلى وجهتها.وقال متحدث باسم الوزارة، مساء اليوم الاثنين، إن عملية البحث عن الطائرة لا تزال مستمرة، ولم يتضح بعد إن كان هناك ناجون بعد الحادث.فيما أفادت إحدى […]

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