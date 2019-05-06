2019/05/06 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى محافظ الديوانية سامي الحسناوي، اليوم الأثنين، تعاون حكومته لتسهيل الحملة الخدمية التي شرع بها الجهد الهندسي لهيئة الحشد الشعبي لإكساء وتأهيل عدد من الشوارع النيسمية المهمة المؤدية لمركز المحافظة وأقضيتها ونواحيها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحشد يشرع بعملية أكساء وتأهيل عدد من الطرق النيسمية المؤدية الى مركز الديوانية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحشد يشرع بعملية أكساء وتأهيل عدد من الطرق النيسمية المؤدية الى مركز الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).