نظارة شمسية تثير اهتمام البرلمان ورئيس لجنة الامن يفتح مجلس تحقيقي

2019/05/06 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ استهل رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب محمد رضا مهام عمله اليوم الاحد بفتح ملف اثار استغراب العاملين في البرلمان.وذكر مصدر في المجلس لمراسل وكالة كلكامش برس؛ ان” رئيس لجنة الامن والدفاع محمد رضا طلب من امن مجلس النواب فتح تحقيق عاجل بضياع نظارته الشمسية”.

وأضاف” ان رضا لما رأى ان مسؤولي الامن مستغربين من الامر محاولين تسهيلها اصر على فتح مجلس تحقيقي وارجاع ما صورته كاميرات البرلمان عسى ان يحظى بسارق نظارته”.

وأشار المصدر الى” ان رضا ادعى ان نظارته الشمسية يبلغ سعرها ( 150 ) دولار”.

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