بالفيديو… متظاهرون غاضبون ينزلون صور هيفاء الأمين من مقر الحزب الشيوعي في ذي قار

2019/05/06 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ انزل متظاهرون غاضبون صور النائبة هيفاء الامين من مقر الحزب الشيوعي في المحافظة.وجاء هذا الفعل على خلفية تصريحات للامين وصفت بها ابناء المحافظات الجنوبية بالتخلف، فيما بررت ردود الافعال التي طالت تصريحاتها تلك بالهجمة للمتخلفين الفاسدين.

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