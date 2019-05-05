أصالة تفتح النار على زياد الرحباني

2019/05/06 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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هاجمت المطربة السورية أصالة نصري الفنان والموسيقار اللبناني الشهير زياد الرحباني، خلال مقابلة أجرتها ضمن برنامج “عائشة شو” التلفزيوني.

وخلال المقابلة أشارت المطربة إلى أن ” اسم زياد الرحباني لا يستهويها لا على الصعيد الشخصي، ولا الفني”، وقالت: “لا أحب الشخصيات البوهيمية والمستهترة، ولا أحب الهمجية في الفن، لا أحب القسوة في الفن، لا أحب الشخصيات التي تعبر عن آرائها بطريقة قاسية”.

وأضافت أن “زياد الرحباني يغالي في طرح آرائه مستندا إلى اسم والدته الفنانة الكبيرة فيروز، التي هي في نفس الوقت والدتها في المجال الفني”.

وأوضحت أن لا رغبة لديها في التعاون مع هذا الاسم الفني، رغم أنها “تحب بعض أعماله التي غنتها فيروز، وذلك بفضل حبها لصوت هذه المطربة فقط”.

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