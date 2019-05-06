قيادي بالدعوة: العبادي تسبب بخسارة الحزب لرئاسة الوزراء

2019/05/06 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد حمل القيادي في حزب الدعوة صلاح عبد الرزاق، الاثنين، رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي مسؤولية خسارة الحزب لرئاسة الوزراء، مبيناً ان العبادي اعتمد على مجرد وعود بشأن الولاية الثانية.وقال عبد الرزاق في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “العبادي اعتمد على مجرد وعود بشأن الولاية الثانية وهذه الوعود تبخرت بعد المفاوضات، وبالتالي فأن […]

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