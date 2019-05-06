فقدان طائرة مكسيكية في رحلة من لاس فيجاس إلى مونتيري

2019/05/06 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

قال

متحدث باسم وزارة النقل المكسيكية اليوم الاثنين، إن طائرة في طريقها من مدينة لاس

فيجاس بولاية نيفادا الأمريكية إلى مدينة مونتيري بشمال المكسيك لم تصل لوجهتها وفُقدت.

وأوضح

المتحدث أن السلطات تبحث عن الطائرة وأنه لم يتضح بعد ما إذا كان أي من الركاب قد نجا.

وذكرت

صحيفة ريفورما المكسيكية أن الطائرة كانت تقل 11 راكبا وطاقما من ثلاثة أفراد.

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