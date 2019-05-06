2019/05/06 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

اعلن

مدير السيطرة والمخابرة في مديرية المرور العميد حيدر رشيد القصاب، الاثنين، عن مصرع

شخصين واصابة ثلاثة اخرين في حادث سير على طريق بابل-بغداد.

وقال

القصاب في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “حادث اصطدام مروع وقع

بين مركبتين على الطريق السريع الدولي بين محافظة بابل والعاصمة بغداد في ناحية الامام

بين الجسر 13 والجسر 14، حيث كانت المركبة الاولى تويوتا كراون لونها ابيض، والمركبة

الثانية كيا بنجو براد لونها ابيض”.

واضاف

انه “تم توجيه دوريات من مرور بابل لاجراء التحقيق بالحادث وتبين من خلال الكشف

الموقعي ان سائق المركبة الاولى كان قادماً من محافظة الديوانية بأتجاه بغداد وحصل

عطب بالاطار الامامي للمركبة مما ادى الى فقدان السيطرة عليها وعدم اتخاذ الاجراءات

اللازمة بهكذا مواقف مما ادى الى انتقال المركبة للمسار المعاكس وهو القادم من بغداد

بأتجاه الديوانية وصدم المركبة الثانية”.

وتابع

ان “الحادث نتج عن مصرع سائق المركبة الاولى

وشخص اخر واصابة ثالث كان معهما حالته الصحية حرجة وخطرة واصابة سائق المركبة

الثانية ومساعده بجروح خطرة”، موضحا انه “تم نقل الجميع الى اقرب مستشفى”.

وشدد

على “توجيهاتنا السابقة بخصوص متابعة جودة الاطارات الخاصة بالمركبة وفي حالة

حصول عطب باحدها تتخذ كل الاجراءات الخاصة بالسيطرة الكاملة على المركبة لحين توقفها

وبدون استخدام موقفها”.

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