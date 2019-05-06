وزير التعليم يوافق على فتح جامعة للبنات في كربلاء

2019/05/06 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

وافق وزير التعليم العالي قصي السهيل، على فتح جامعة خاصة للبنات في محافظة كربلاء.





وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير التعليم وافق على فتح جامعة خاصة للبنات فقط في محافظة كربلاء العام المقبل”.





وأوضح، ان “القرار جاء بناءً على طلب تقدمت به العتبة الحسينية المقدسة وذلك لأتاحة فرصة التعليم لفتيات العوائل المتشددة والممنوعات من التعليم تحت حجة الاختلاط”.

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