2019/05/06 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى رئيس الهيئة الادارية لنادي الزوراء، فلاح حسن الانباء التي تحدثت عن تقديمه الاستقالة بعد نهاية الموسم الكروي.

وقال حسن في تصريح صحفي، ان "هذه الانباء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فلاح حسن ينفي استقالته من رئاسة نادي الزوراء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فلاح حسن ينفي استقالته من رئاسة نادي الزوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).