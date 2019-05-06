غزة تستقبل رمضان بتشييع الشهداء وانتشال الجثث من تحت الأنقاض

2019/05/06 | 23:10

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بعد يومين وليلتين بلا نوم نتيجة القصف الصهيوني، استهل سكان غزة اليوم الأول من شهر رمضان بتشييع جثامين الشهداء وانتشال الجثث من تحت أنقاض المنازل

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