الديمقراطي يحسم مرشحيه للوزارات والمناصب بحكومة كوردستان

2019/05/06 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني كمال كركوكي، اليوم الاثنين، ان حزبه سيحسم المرشحين للمناصب الوزارية والحكومية التي حصل عليها من خلال تسلم السير الذاتية.

وقال كركوكي، الذي كان يترأس الوفد المفاوض للديمقراطي الكوردستاني، للصحفيين، ان حزبه "تمكن من خلال نفسه الطويل اقناع الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير للمشاركة في التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومة اقليم كوردستان"، مضيفا انه وقع اتفاقيات معهما وتم حسمها وسيسلك الحزب الاجراءات السياسية من اجل تنفيذها في فترة زمنية محددة.

وبشأن مرشحي حزبه للمناصب الوزارية والحكومية الاخرى، أوضح كركوكي انه سيستخدم اسلوب استقبال السير الذاتية للمرشحين ومن ثم اختيارهم للمناصب، لافتا الى ان الحسم سيكون خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب بحضور رئيسه مسعود بارزاني.

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